2018-11-26T08:59:04+03:00
Общество

В Самарской области ночью полыхала церковь

Огонь полностью уничтожил крышу здания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Геннадий ИхтоновФото: Геннадий ИхтоновФото: vk.com
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В ночь на понедельник, 26 ноября, в Ставропольском районе произошел серьезный пожар. Там в селе Мусорка во втором часу ночи загорелась церковь. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Кому же она помешала? Туда же столько паломников ездили, - задаются вопросом местные жители.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

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