В Самарской области ночью полыхала церковь
Огонь полностью уничтожил крышу здания
Фото: Геннадий ИхтоновФото: vk.com
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В ночь на понедельник, 26 ноября, в Ставропольском районе произошел серьезный пожар. Там в селе Мусорка во втором часу ночи загорелась церковь. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Кому же она помешала? Туда же столько паломников ездили, - задаются вопросом местные жители.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.