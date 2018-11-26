2018-11-26T09:23:11+03:00
Общество

Тольяттинец, откосивший от армии, проведет 100 часов за благоустройством города

Молодой человек не смог трудоустроиться, чтобы выплатить штраф
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинец не захотел идти в армию и теперь будет трудиться на благо городаТольяттинец не захотел идти в армию и теперь будет трудиться на благо городаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тольятти местный житель, которому уже пришла пора отправляться в армию, долгое время отказывался проходить медицинскую и призывную комиссию. В итоге в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Суд с учетом того, что парень раскаялся и ранее не был судим, назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Однако выплачивать деньги молодой человек не стал. Поэтому судебные приставы возбудили в отношении него исполнительное производство. Молодой человек объяснил, что не может оплатить штраф, потому что он сейчас нигде не работает и не может трудоустроиться.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, суд заменил тольяттинцу наказание на обязательные работы на срок 100 часов. Теперь молодому человеку придется потрудиться, благоустраивая город.

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