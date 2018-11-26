2018-11-26T09:35:58+03:00
Общество

Легендарный авторынок с Ракитовского шоссе переезжает в ТРК «Московский»

Приобрести автозапчасти и фермерские товары на новом месте можно с 1 декабря
Юлия БОНДАРЕВА
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Рынок «РакитаАвто» в ТРК «Московский» представят более 200 секцийРынок «РакитаАвто» в ТРК «Московский» представят более 200 секций
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Один из крупнейших автомобильных рынков Самары «РакитаАвто» и рынок «Фермерский квартал», более известный самарцам как «Фреш», расположенные на Ракитовском шоссе, очень скоро поменяют адрес.

С 1 декабря арендаторы начнут торговать в более комфортных условиях: в теплых, хорошо освещенных, просторных секциях на цокольном этаже торгово-развлекательного центра «Московский».

Рынок «РакитаАвто» в ТРК «Московский» представят более 200 секций, где посетителям смогут предложить свыше 20 тысяч наименований товаров: от простых деталей до сложней электроники для люксовых авто. Не менее широкий ассортимент на рынке «Фреш». В 50-ти секциях самарцы смогут выбрать из многообразия свежих овощей, фруктов, мяса и рыбы. Еще один бонус: для продавцов свежей рыбы рядом со входом в продуктовый рынок оборудуют специальную зону для торговли с машин.

Схема переезда

Схема переезда

Более комфортные и современные условия придутся по душе, как продавцам, так и покупателям. Последние смогут приобрести необходимые товары оптом и в розницу. И по кошельку самарцев перемены не ударят, цены останутся прежними.

Добраться до рынков можно будет со стороны Ракитовского шоссе и со стороны Московского шоссе, что удобно для владельцев личного транспорта. В их распоряжении более 5 тысяч мест на наземной парковке, а также подземный паркинг с отдельным входом на цокольный этаж. Для всех посетителей – рядом магазины и развлечения ТРК «Московский».

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