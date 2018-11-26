Самарцев приглашают провести новогодние и рождественские каникулы в круизе по Европе

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-26T09:44:17+03:00

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Жителей Самарской области приглашают в зимние круизы 2018-2019 по Рейну и Дунаю на теплоходах Fidelio, Bellejour и Alemannia.

- Новый год и Рождество в Европе считаются одним из самых лучших периодов для круизного путешествия по рекам. Рождественские ярмарки, красочные гирлянды, новогодние елки, подарки и праздничная суета – это погружение в атмосферу сказки и беззаботного детства, - рассказали в круизном центре «Инфофлот».

Каюта на теплоходе Bellejour. Фото: "Инфофлот"

За 8-15 дней можно будет посетить больше 10 городов и около 5 разных стран: Германию, Австрию, Венгрию, Нидерланды, Францию, Бельгию и т.д. Достопримечательности Вены, Кельна, Будапешта и других городов поможет рассмотреть экскурсионная программа.

Для удобства туристов «Инфофлот» организует русские группы. Это значит, что на русском будут экскурсии, путевая информация и меню.

Узнать больше о круизах можно на сайте «Инфофлота».