2018-11-26T10:05:43+03:00
Общество

В парке Металлургов усилят меры безопасности после нападения на утку

По словам очевидцев, неизвестный мужчина выловил из озера птицу и задушил ее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неизвестный самарец задушил одну из уток в паркеНеизвестный самарец задушил одну из уток в паркеФото: Twitter.com
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В минувшую пятницу, 23 ноября, в парке Металлургов в Самаре произошло ЧП. Там неизвестный мужчина поймал в озере утку и задушил ее. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Проходя мимо озера, заметил, как там трется какой-то подозрительный мужчина. Услышал всплеск воды. Первая мысль: неужели морж уже ныряет в ледяную воду? Подойдя ближе, услышал визг утки. Он ее поймал, вытащил и задушил. Я был в шоке, - рассказал местный житель.

Горожане обратились к чиновникам с просьбой усилить меры безопасности в парке Металлургов. В МАУ «Парки Самары» сообщили, что доложат об этом в полицию Кировского района для усиления патрулирования.

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