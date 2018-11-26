«Динамо Самара» сыграет с «Новой генерацией» в чемпионате России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-26T10:12:01+03:00

Матчи пройдут в понедельник и во вторник, 26 и 27 ноября

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В рамках 8 тура чемпионата России по мини-футболу «Динамо Самара» примет на своем поле «Новую генерацию» из Сыктывкара. Пройдет два матча – в понедельник и вторник, 26 и 27 ноября. Оба состоятся в «МТЛ Арене».

Игра в понедельник начнется в 19:00, во вторник – в 18:00. Вход свободный.

- В домашнем туре всегда хочется порадовать качественной игрой своих болельщиков, которых в Самаре с каждым сыгранным матчем становится все больше и больше. Даже в выездных турах нас здорово поддерживают наши фанаты. Как это было в Ухте, - прокомментировал предстоящий матч главный тренер «Динамо» Максим Горбунов.

После 12 сыгранных встреч «Динамо Самара» занимает в турнирной таблице Суперлиги 5 место. «Новая Генерация» на 9 позиции.

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