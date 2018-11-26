В Самаре у выпивающего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-26T10:46:26+03:00

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В Самаре сотрудники ППС, находясь на маршруте патрулирования, заметили возле дома на улице Ташкентской выпивающего спиртные напитки мужчину. При составлении административного протокола 35-летний мужчина начал сильно нервничать. Такое поведение насторожило полицейских, поэтому они решили досмотреть самарца.

Как оказалось, мужчина прятал у себя полиэтиленовый пакет с n-метилэфедроном массой 1,44 грамма, что относится к крупному размеру. По словам мужчины, он не планировал сбывать наркотик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.