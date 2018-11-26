В Самарской области сократились обрывы на линиях связи "Ростелекома"

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-26T11:33:26+03:00

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Количество повреждений линий связи «Ростелекома» в 2018 году по сравнению с прошлым снизилось вдвое. С апреля по ноябрь время простоя кабельной инфраструктуры из-за обрывов сократилось в семь раз. Показатели существенно улучшились благодаря профилактической работе со строительными и подрядными предприятиями. Модернизация ремонтного оборудования позволила ускорить восстановление сети связи после аварий.

Технический директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Петр Могилевский: «В этом году застройщики существенно увеличили объем строительства дорог и работ по благоустройству в связи с чемпионатом мира по футболу. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, мы проводили активную разъяснительную работу с представителями строительных предприятий и организаций. И все же полностью избежать аварий не удалось – зафиксировано шесть обрывов кабеля из-за несогласованных земельных работ».

В первом–третьем кварталах из-за обрывов линий связи 5,5 тыс. абонентов компании оставались без телефонной связи и доступа в интернет. Среднее время устранения одной аварии не превышало шести часов.

Из-за действий нарушителей «Ростелекому» был нанесен финансовый ущерб в размере 280 тыс. рублей. Всем этим предприятиям компания выставила претензии. Организации различных форм собственности, допустившие повреждения инфраструктуры оператора связи во время проведения земляных работ в Шигонском, Кинель-Черкасском и Красноярском районах, а также в Самаре и Новокуйбышевске, возместили ущерб добровольно.

Предприятия, производящие работы в охранной зоне линий связи Самарского филиала компании «Ростелеком», должны за трое суток до начала работ вызвать представителя компании. Сотрудник оператора связи установит точное местоположение кабеля и проконтролирует соблюдение мер по обеспечению его сохранности. Номера телефонов оперативно-диспетчерской службы для вызова специалиста в Самаре: (846) 278-00-26, 260-81-00 круглосуточно.