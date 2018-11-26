Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников может пропустить остаток сезона из-за травмы

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-26T11:36:30+03:00

Канунников из-за травмы может выбыть до конца года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболист повредил мышцу бедра в матче против «Спартака»

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Форвард «Крыльев Советов» Максим Канунников, который в воскресенье, 25 ноября, получил травму в матче против «Спартака», может выбыть до конца года. Об этом сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов, пишет РИА Новости.

По словам Александра Шикунова, футболист получил повреждение приводящей мышцы бедра. Во вторник, 27 ноября, ему должны сделать МРТ, чтобы определить точный диагноз.

Напомним, что матч 15 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» завершился поражением самарцев со счетом 3:1. Следующим соперником «Крыльев» станет «Оренбург». Матч пройдет на выезде 1 декабря. А 8 декабря «КС» сразятся на поле стадиона «Самара Арена» с «Ростовом».

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