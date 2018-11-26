2018-11-26T11:36:30+03:00
Спорт

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников может пропустить остаток сезона из-за травмы

Футболист повредил мышцу бедра в матче против «Спартака»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Канунников из-за травмы может выбыть до конца годаКанунников из-за травмы может выбыть до конца годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Форвард «Крыльев Советов» Максим Канунников, который в воскресенье, 25 ноября, получил травму в матче против «Спартака», может выбыть до конца года. Об этом сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов, пишет РИА Новости.

По словам Александра Шикунова, футболист получил повреждение приводящей мышцы бедра. Во вторник, 27 ноября, ему должны сделать МРТ, чтобы определить точный диагноз.

Напомним, что матч 15 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» завершился поражением самарцев со счетом 3:1. Следующим соперником «Крыльев» станет «Оренбург». Матч пройдет на выезде 1 декабря. А 8 декабря «КС» сразятся на поле стадиона «Самара Арена» с «Ростовом».

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