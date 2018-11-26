2018-11-26T11:41:08+03:00
Общество

Будущие нефтепереработчики опробовали стандарты WorldSkills

В Самарском политехническом колледже прошел пилотный региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по новой компетенции – переработке нефти и газа.
Анна ФЕДОРОВА
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По результатам соревнований, компетенция «Переработка нефти и газа» может войти в основную структуру чемпионата WorldSkillsПо результатам соревнований, компетенция «Переработка нефти и газа» может войти в основную структуру чемпионата WorldSkills
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Пятеро участников, представляющих Новокуйбышевский нефтехимический и Отрадненский нефтяной техникумы, Сызранский государственный и Самарский политехнический колледжи (и победившие в этих учреждениях в отборочных турах), в течение трех дней демонстрировали понимание технологических процессов переработки нефти и практические навыки в обслуживании и ремонте технологических установок.

Будущие нефтепереработчики опробовали стандарты WorldSkills.

- Ребята показали свое мастерство на трех рабочих этапах: пуск установки АВТ-4, получение продукта заданного качества и лабораторный контроль продукции, - рассказал главный эксперт чемпионата, начальник сектора инженерно-технического сопровождения процессов технологического отдела АО «КНПЗ» Вячеслав Хрулев. - Ждем их после учебы на заводе: это наша смена, которой в будущем предстоит трудиться на предприятии.

По результатам соревнований, компетенция «Переработка нефти и газа» может войти в основную структуру чемпионата WorldSkills.

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