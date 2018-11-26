Будущие нефтепереработчики опробовали стандарты WorldSkills
Пятеро участников, представляющих Новокуйбышевский нефтехимический и Отрадненский нефтяной техникумы, Сызранский государственный и Самарский политехнический колледжи (и победившие в этих учреждениях в отборочных турах), в течение трех дней демонстрировали понимание технологических процессов переработки нефти и практические навыки в обслуживании и ремонте технологических установок.
Будущие нефтепереработчики опробовали стандарты WorldSkills.
- Ребята показали свое мастерство на трех рабочих этапах: пуск установки АВТ-4, получение продукта заданного качества и лабораторный контроль продукции, - рассказал главный эксперт чемпионата, начальник сектора инженерно-технического сопровождения процессов технологического отдела АО «КНПЗ» Вячеслав Хрулев. - Ждем их после учебы на заводе: это наша смена, которой в будущем предстоит трудиться на предприятии.
По результатам соревнований, компетенция «Переработка нефти и газа» может войти в основную структуру чемпионата WorldSkills.