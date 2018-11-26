2018-11-26T12:04:39+03:00
Общество

В Самаре на 6-ой просеке приостановили прокладку теплотрассы под детской площадкой

Работы решили перенести в другое место
Анастасия ФИЛАТОВА
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Местные жители добились приостановки строительных работ возле их домовМестные жители добились приостановки строительных работ возле их домовФото: Twitter.com
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История с конфликтом у домов № 140, 142 и 144 на 6-ой просеке в Самаре получила продолжение. Напомним, в начале ноября местные жители пожаловались на то, что под их детской площадкой хотят проложить теплотрассу. Свое недовольство они объяснили тем, что работы вблизи многоэтажек несут серьезную опасность для их жизни и здоровья. Кроме того, самарцы засомневались в законности этих работ.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ООО «СК Град», которое ведет застройку ЖК «Горизонт» в районе 6-ой просеки, проект на прокладку теплотрассы был полностью согласован, а данные земли не имеют ограничений на проведение таких работ.

- Мы предложили жителям домов, помимо обязательных в таких случаях восстановительных работ, провести благоустройство двора. Однако наша инициатива осталась без внимания, - отмечают в компании.

В связи с этим ООО «СК Град» решил провести теплотрассу, минуя дома № 140, 142 и 144. Сейчас все работы в том районе были приостановлены. Сейчас компания разрабатывает новый проект. После того, как он пройдет необходимую экспертизу и согласование, его направят в соответствующие органы для получения разрешения на проведение работ.

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По их мнению, под угрозой детская площадка, под которой окажется теплотрасса (подробности)

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