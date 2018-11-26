В Самаре расселят и снесут четыре аварийных дома

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-26T13:15:09+03:00

Речь идет об участках в историческом центре города и в Кировском районе

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В Самаре для муниципальных нужд изымут дома в Куйбышевском, Самарском и Кировском районах. Все они были признаны аварийными, поэтому дома снесут, а их жителей расселят в другие места. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Согласно постановлению, в Куйбышевском районе снесут дом № 3 по улице Лысвенская. Выселять придется жильцов четырех квартир № 4, 5, 7 и 8 общей площадью около 200 квадратных метров.

В Самарском районе под расселение и снос попали дома № 18 на улице Венцека и № 90 по улице Алексея Толстого. В первом случае выселят жильцов 4 квартир, а во втором — 3 квартир. А в Кировском районе планируют изъять и снести дома по следующим адресам: улица Металлистов, 35А и улица Советская, 87. В обоих случаях выселение затронет по одной квартире.

Департаменту управления имуществом предстоит оценить размер убытков, которые понесут собственники из-за изъятия жилья, а также определить размер возмещения — это будет либо другое жилье, либо материальная компенсация. Сделать это необходимо в течение двух месяцев. В случае, если жильцы откажутся выселяться из своих квартир, то их дома изымут в принудительном порядке.