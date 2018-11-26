2018-11-26T13:24:56+03:00
Спорт

«Самара Арена» стала пятой по посещаемости в первом круге РПЛ

Лидером рейтинга стали стадион «Санкт-Петербург» и «Зенит»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В среднем на игру «Крыльев Советов» в чемпионате страны приходили посмотреть 22 595 зрителейВ среднем на игру «Крыльев Советов» в чемпионате страны приходили посмотреть 22 595 зрителейФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Стадион «Самара Арена» занял пятое место по посещаемости по итогам первого круга Российской премьер-лиги. В среднем на игру «Крыльев Советов» в чемпионате страны приходили посмотреть 22 595 зрителей, пишет «Чемпионат».

Лидером рейтинга стали стадион «Санкт-Петербург» и «Зенит» - 49 774 болельщика в среднем за матч. Второе место досталось спартаковской «Открытие Арене», третье – «Ростов Арене». Обогнал «Самара Арену» и стадион в Краснодаре.

Самыми малопосещаемыми стали стадионы в Махачкале, Оренбурге, Уфе и Химках, где играет столичное «Динамо».

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