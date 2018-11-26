Житель Самарской области украл рюкзак со 131 тысячью рублей и спрятался от полицейских в бочке

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-26T14:10:12+03:00

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На днях в Кинель-Черкасском районе произошло ограбление. Там вечером на улице Молодогвардейской неизвестный мужчина напал на 24-летнюю девушку и, угрожая ей насилием, отобрал рюкзак. В последнем находилось 131 тысяча 700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие на место преступления правоохранители практически сразу вышли на след злоумышленника. Он привел их к одному из земельных участков, расположенных неподалеку от места происшествия. Полицейские нашли грабителя в пустой металлической бочке, где он спрятался от них.

Предполагаемым преступником оказался 29-летний местный житель, который ранее не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.