В пресс-центре «КП-Самара» расскажут, ждать ли горожанам повышения ипотечных ставок

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-26T14:22:23+03:00

Аккредитация проводится по электронной почте lika@phkp.ru или по телефонам 270-69-10 (доб. 230) и 8927-705-80-39 до 10.00 27 ноября Фото: Архив "КП"

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В пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» (улица Лесная, 9) пройдет пресс-конференция «Ипотека в Самаре: ждать ли горожанам повышения ставок? Как будет развиваться рынок ипотеки в 2019 году?».

Эксперты прогнозируют дальнейший рост процентных ставок по ипотеке. По их прогнозам, уже до Нового года средние ставки могут снова стать выше 10%, а в 2019 году - и вовсе вырасти до 12%. Какое развитие событий предрекают самарские банки? Ждать ли самарцам роста цен на жилье? Какие в целом изменения ожидаются на рынке ипотечного кредитования в ближайшие несколько месяцев? Как будут меняться условия для заемщика? Портрет заемщика нового времени?

На все вопросы ответят директор информационного агентства «Саминвестор» Илья Липкинд и доктор экономических наук, доцент, декан инженерно-экономического факультета СамГТУ Лариса Ильина.

Мероприятие пройдет 27 ноября в 12:00.

Аккредитация проводится по электронной почте lika@phkp.ru или по телефонам 270-69-10 (доб. 230) и 8927-705-80-39 до 10.00 27 ноября. При себе иметь необходимо паспорт или журналистское удостоверение.