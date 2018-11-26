В Самаре юные спортсмены приняли участие в турнире по восточным единоборствам

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-26T14:33:51+03:00

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В Самаре прошел турнир по восточным единоборствам для юных спортсменов. В зале на Мехзаводе собрались 237 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 лет. Организаторами турнира выступили управляющая компания «Жилуниверсал», клуб «Пересвет», а информационную поддержку оказала газета «Комсомольская правда». Питание судьям, спортсменам и тренерам предоставил парк-отель «Озерки». В турнире разыграли 64 комплекта наград.

- Я занимаюсь второй год, и это первые серьезные соревнования в моей жизни, - улыбается девятилетняя дзюдоистка Таня Гордеева, ученица школы №156. В упорной борьбе она заняла первое место в своей возрастной категории. – Было немного страшно, но трудный бой был только один, за первое место. Спорт для меня все – я даже учиться стала лучше!

В турнире разыграли 64 комплекта наград

В клубе «Пересвет» сотни ребят из Красноглинского района занимаются тайским боксом, вольной борьбой, айкидо и дзюдо. Девочки совершенствуются и в гимнастике.

- «Пересвет» – клуб социальной направленности, - рассказывает старший тренер по тайскому боксу и один из организаторов турнира Сергей Зоткин. – Клуб существует при поддержке президента Федерации дзюдо Самарской области и депутата Совета депутатов Красноглинского района Ивана Мотынги. Большинство наших воспитанников – около 80-ти процентов - дети из неполных семей, сироты. Очень важно помощь им сделать первые шаги на ринге или борцовском ковре. Наша главная цель – не спорт высоких достижений, хотя и это важно. Мы хотим привить ребятам с городской окраины культуру поведения, поддержать в желании вести здоровый образ жизни.

– Сегодняшние соревнования показали, что мы работаем не зря – только дзюдоистов на сегодняшних соревнованиях около 70 человек. Их уровень растет год от года. Мы достаточно давно тренируемся на этой базе. Все необходимое для занятий есть: тренажерный зал, две раздевалки, душ. Но вот зимой в зале прохладно, - констатирует заслуженный тренер России по дзюдо Валентин Щепанов.

В зале на Мехзаводе собрались 237 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 лет

Спонсоры турнира пообещали – в зале будет тепло. Уже в ближайшее время старые окна будут заменены на современные стеклопакеты. Но в ремонте нуждается само здание и инженерные коммуникации.

- Мы были бы признательны властям за помощь в решении наших бытовых проблем, - говорит Сергей Зоткин.