Разнорабочий из Узбекистана подозревается в совращении 7-летней девочки в Самаре
На днях в областной столице возбудили уголовное дело на 27-летнего гражданина республики Узбекистан. Мужчина, имеющий патент на трудовую деятельность в самарском регионе и являющийся разнорабочим одной из местных компаний, напал на 7-летнюю девочку.
- Он совершил в отношении нее развратные действия. Ребенок сопротивлялся, но злоумышленник применил силу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Сейчас правоохранители продолжают расследование. Злоумышленник задержан за совершение аналогичного преступления. Он арестован по решению суда.