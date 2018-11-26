2018-11-26T14:46:30+03:00
Происшествия

Разнорабочий из Узбекистана подозревается в совращении 7-летней девочки в Самаре

Мужчина находится под арестом
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: из личного архива
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На днях в областной столице возбудили уголовное дело на 27-летнего гражданина республики Узбекистан. Мужчина, имеющий патент на трудовую деятельность в самарском регионе и являющийся разнорабочим одной из местных компаний, напал на 7-летнюю девочку.

- Он совершил в отношении нее развратные действия. Ребенок сопротивлялся, но злоумышленник применил силу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Сейчас правоохранители продолжают расследование. Злоумышленник задержан за совершение аналогичного преступления. Он арестован по решению суда.

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