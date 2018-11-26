В Самарской области водитель «Калины» сбил насмерть шедшую по дороге женщину

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-26T14:48:59+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, около 6:50 на 40 км трассы «Тольятти — Димитровград» произошло смертельное ДТП. Там под колеса отечественного автомобиля угодила жительница Жигулевска. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по трассе, сбил 35-летнюю женщину, которая шла по проезжей части попутно движению авто. Светоотражающих элементов на ее одежде не было, возможно, поэтому автомобилист вовремя не заметил ее.

В результате случившегося женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.