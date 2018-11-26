"Парься правильно": в Самаре пройдет первый чемпионат области по банному искусству

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-26T14:51:17+03:00

Заявки на участие в конкурсе принимают еще две недели.

Самарцам объяснять, как париться в бане с эффектом для здоровья

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8 и 9 декабря 2018 года в Самаре состоится первый чемпионат Самарской области по банному искусству. Его организует учебно-развлекательный оздоровительный комплекс "Вежа" при поддержке Самарского отделения Русского географического общества и еще нескольких компаний.

Как отмечает один из организаторов необычного турнира Евгений Маклов, это мероприятия призвано возродить в регионе забытые традиции русской бани.

- Мы сейчас развиваем тему банного искусства, той правильной бани, которая помогает оздоровлению организма. Ведь на самом деле баня - это не просто веником махать, у каждого действия банщика есть научное обоснование, - рассказал руководитель учебно-развлекательного оздоровительного комплекса "Вежа".

Чемпионат будет проходить в областной столице. По словам Евгения Маклова, уже есть договоренность с двумя банями. По правилам мероприятия, банщик приходит на соревнования со своей моделью. За процессом парения будет следить судья. Оценивать участников он будет по 18 параметрам.

Победителя чемпионата определят 8 декабря, а следующий день будет посвящен отдыху и обучению. Гостей мероприятия ждут мастер-классы по банному искусству, спа-процедуры, массаж и угощения.

Сейчас свое участие в чемпионате подтвердили порядка 10 человек. Заявки на участие в нем принимаются еще две недели.

По словам организаторов "банного" чемпионата, следующее мероприятия только более крупного масштаба пройдет уже после Нового года.