После массового отравления детей в самарской школе №81 сменился комбинат питания

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-26T15:15:53+03:00

Директора школы уволили, а родители учеников вступаются за нее и пишут письма мэру Самару

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26 ноября в Ленинском районном суде рассмотрели дело о массовом отравлении в самарской школе №81 по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». По решению суда, МП «Кафе «Хлебосол» перестало обслуживать школу. Теперь детей будет кормить ООО «Кондитерское».

- Организация завезла новое оборудование уже в прошедшие выходные, - подтвердили родители учеников.

Все остальные организации «Кафе «Хлебосол» обслуживает как и прежде. Напомним, массовое отравление детей в школе №81 случилось 15 и 16 ноября. На плохое самочувствие пожаловались 14 детей и 1 взрослый. По предварительному диагнозу, у них кишечная инфекция. Прокуратура Самарской области вместе с региональным Роспотребнадзором организовала проверку школы. Правда, о результатах пока ничего не известно. В воде и воздухе школы ничего не обнаружено.

Директора школы Людмилу Батищеву решили уволить. 27 ноября должен стать ее последним рабочим днем. Кого готовят на место Батищевой, которая занимала этот пост 18 лет, непонятно. Родители учеников 81-ой школы уверены: это просто повод, чтобы убрать директора. Они обратились к главе города Елене Лапушкиной, чтобы та встала на защиту директрисы.

- Самого лучшего директора школы, которого встречала в жизни, Людмилу Дмитриевну Батищеву уволили, обвинив непонятно в чем! В поддержку пишут практически все родители школы, объединяются против несправедливости. Обсуждаются петиция, даже митинг... Обращу внимание, что это самая лучшая школа, куда дети идут с удовольствием, никаких взяток, унижения достоинства детей, великолепный педагогический состав. Все это заслуги директора, - пишут родители в социальных сетях.

Школа №81 открывается уже 27 ноября. На карантине остаются 2,3,6 и 8а классы до получения результатов анализов.

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