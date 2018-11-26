2018-11-26T15:15:53+03:00
Общество

После массового отравления детей в самарской школе №81 сменился комбинат питания

Директора школы уволили, а родители учеников вступаются за нее и пишут письма мэру Самару
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Школьники отравились блюдами в столовойШкольники отравились блюдами в столовойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

26 ноября в Ленинском районном суде рассмотрели дело о массовом отравлении в самарской школе №81 по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». По решению суда, МП «Кафе «Хлебосол» перестало обслуживать школу. Теперь детей будет кормить ООО «Кондитерское».

- Организация завезла новое оборудование уже в прошедшие выходные, - подтвердили родители учеников.

Все остальные организации «Кафе «Хлебосол» обслуживает как и прежде. Напомним, массовое отравление детей в школе №81 случилось 15 и 16 ноября. На плохое самочувствие пожаловались 14 детей и 1 взрослый. По предварительному диагнозу, у них кишечная инфекция. Прокуратура Самарской области вместе с региональным Роспотребнадзором организовала проверку школы. Правда, о результатах пока ничего не известно. В воде и воздухе школы ничего не обнаружено.

Директора школы Людмилу Батищеву решили уволить. 27 ноября должен стать ее последним рабочим днем. Кого готовят на место Батищевой, которая занимала этот пост 18 лет, непонятно. Родители учеников 81-ой школы уверены: это просто повод, чтобы убрать директора. Они обратились к главе города Елене Лапушкиной, чтобы та встала на защиту директрисы.

- Самого лучшего директора школы, которого встречала в жизни, Людмилу Дмитриевну Батищеву уволили, обвинив непонятно в чем! В поддержку пишут практически все родители школы, объединяются против несправедливости. Обсуждаются петиция, даже митинг... Обращу внимание, что это самая лучшая школа, куда дети идут с удовольствием, никаких взяток, унижения достоинства детей, великолепный педагогический состав. Все это заслуги директора, - пишут родители в социальных сетях.

Школа №81 открывается уже 27 ноября. На карантине остаются 2,3,6 и 8а классы до получения результатов анализов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Массовое отравление в школе Самары: 13 детей подхватили кишечную инфекцию

В учебном заведении на несколько дней объявили карантин (подробности)

Виновата еда из столовки? В самарской школе 14 детей подхватили кишечную инфекцию

Школу закрыли на карантин, но занятия продолжаются дистанционно (подробности)

Берут анализы у учеников и педагогов: в прокуратуре рассказали о проверке самарской школы, где отравились дети

По итогам проверок в надзорном ведомстве решат, как реагировать на эту скандальную ситуацию (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи занялись историей с ребенком в Сызрани, которого покусала собака
Уголовник, сидевший за убийство и смертельное ДТП с ребенком, изнасиловал 59-летнюю женщину в Самарской области
В Самарской области до середины недели будут хозяйничать снег и метели
Тольяттинский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по каратэ
В Самаре ищут спонсора, чтобы провести хоккейный матч на площади Куйбышева
Футболист «Крыльев» Башкиров вновь не явился в суд по делу о пьяной езде
"Парься правильно": в Самаре пройдет первый чемпионат области по банному искусству
В Самарской области водитель «Калины» сбил насмерть шедшую по дороге женщину
Разнорабочий из Узбекистана подозревается в совращении 7-летней девочки в Самаре
В Самаре юные спортсмены приняли участие в турнире по восточным единоборствам
Сергей Корниленко поможет в дороге: игрок «Крыльев» подарил свой голос навигатору
В пресс-центре «КП-Самара» расскажут, ждать ли горожанам повышения ипотечных ставок
Житель Самарской области украл рюкзак со 131 тысячью рублей и спрятался от полицейских в бочке
Дмитрий Азаров раскритиковал работу самарского минстроя по ЖК «Ильинская плаза»
«Самара Арена» стала пятой по посещаемости в первом круге РПЛ
В Самаре расселят и снесут четыре аварийных дома
В Самаре в районе Волжского шоссе построят новую дорогу