Футболист «Крыльев» Башкиров вновь не явился в суд по делу о пьяной езде

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-26T15:09:34+03:00

25 ноября Евгений Башкиров сыграл в составе "Крыльев" против "Спартака" в Москве Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В понедельник, 26 ноября в мировом суде Санкт-Петербурга должно было состоятся заседание по делу о пьяной езде полузащитника самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова. Однако футболист вновь не явился в суд.

Напомним, Евгения Башкирова поймали пьяным за рулем каршерингового автомобиля в ночь на 14 октября в Самаре. На него обратили внимание активисты «Ночного патруля», они же вызвали полицейских. Футболист прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что норма алкоголя в его крови была превышена втрое.

31 октября дело футболиста должен был рассмотреть суд Ленинского района Самары, однако Башкиров не явился на заседание. Он попросил перенести рассмотрение дела по месту его жительства — в Санкт-Петербург.

В воскресенье, 25 ноября, футболист провел матч в составе «Крыльев Советов» против «Спартака» в Москве. Видимо, поэтому сегодня он не смог явиться в суд. Рассмотрение дела было решено перенести на 13 декабря.

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