В Самаре ищут спонсора, чтобы провести хоккейный матч на площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-26T15:21:42+03:00

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Руководство хоккейного клуба ЦСК ВВС объявило о том, что «Русская классика ВХЛ» могла бы пройти в Самаре. В частности, на площади Куйбышева. Об этом сообщил генеральный директор ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко. На площади Куйбышева, по мнению спортивного чиновника, могли бы сыграть ЦСК ВВС и «Лада».

Традиционно на площади каждый год заливают каток, установить трибуны там тоже не составит труда. Проблема в деньгах. Без спонсора провести «Русскую классику» в Самаре не получится.

Руководство «летчиков» заявило, что готово выступить организатором встречи, если найдется предприятие, которое готово будет проспонсировать игру.

На площади Куйбышева каждый год заливают катокФото: Андрей ТАНАЕВ

«Русская классика» - хоккейный матч, который проводят под открытым небом. Впервые такую игру провели в 2012 году в Красноярске.