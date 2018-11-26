Тольяттинский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по каратэ
Кирилл Кузнецов выступал в весовой категории до 75 кг
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В республике Дагестан в городе Каспийске прошел чемпионат России по каратэ. В нем приняли участие около 300 сильнейших спортсменов страны, в том числе представитель тольяттинской школы «Союз» Кирилл Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Тольяттинец выступал в весовой категории до 75 килограммов. На этих соревнованиях он завоевал бронзовую медаль, заняв третье место. Во многом эта победа досталась Кириллу Кузнецову благодаря работе его тренеров Валерия Кокшина, Михаила Данилина и Романа Самина.