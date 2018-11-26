В Самарской области до середины недели будут хозяйничать снег и метели

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-26T15:48:43+03:00

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На этой рабочей неделе в Самарской области установится снежная погода. Как минимум до четверга в регионе будет идти умеренный и сильный снег. Также синоптики прогнозируют слабую метель, а на отдельных участках дорог — снежные заносы. К концу недели область захватят довольно низкие температуры.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на вторник, 27 ноября, в большинстве районах региона ожидается небольшой и умеренный снег. Температура воздуха составит -6...-11 °C. Днем будет идти небольшой снег. Воздух «прогреется» до -3...-8 °C.

В ночь на среду, 28 ноября, местами будет идти сильный снег, возможна слабая метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха -4...-9 °C, местами до -14 °C. На дорогах местами будут снежные заносы. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, только температура воздуха составит -2...-7 °C.

К ночи четверга, 29 ноября, снег ослабнет, а вот ветер наоборот усилится. Его скорость составит 9-14 м/с. Столбики термометров опустятся до -9...-14 °C. Днем в регионе также пройдет небольшой снег.