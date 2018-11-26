2018-11-26T15:50:12+03:00
Происшествия

Уголовник, сидевший за убийство и смертельное ДТП с ребенком, изнасиловал 59-летнюю женщину в Самарской области

Сейчас мужчина объявлены в розыск
Михаил ГОРЮНОВ
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Преступление находится на стадии расследованияПреступление находится на стадии расследованияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях правоохранители Богатовского района региона в ходе расследования уголовного дела по статье "Грабеж" выявили еще одно преступление. Как оказалась, в доме на улице Кузнецова в селе Съезжая изнасиловали 59-летнюю местную жительницу.

- В совершении преступления подозревается 47-летний Евгений Головин. Ранее он неоднократно был судим. После совершения преступления мужчина скрылся, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

22 ноября возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". "Послужной" список у Головина действительно солидный - угон, разбой, кража и убийство. А два года назад Евгения осудили за смертельное ДТП. 6 мая 2016 года он в селе Андреевка Богатовского района насмерть сбил 7-летнюю девочку. Трагедия произошла не только потому, что Головин нарушив ПДД, выехал на "Шевроле Круз" на пешеходную часть улицы, но и потому, что он был пьян.

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