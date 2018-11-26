2018-11-26T16:26:19+03:00
Общество

Кировскому району Самары назначили нового прокурора

Этот пост займет прокурор другого района города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокурором Кировского района станет Иван МакогонПрокурором Кировского района станет Иван МакогонФото: Архив "КП"
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил нового прокурора Кировского района Самары. Им стал Иван Макогон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Иван Макогон начал свою карьеру в органах прокуратуры в 1996 году с должности следователя прокуратуры Куйбышевского района. Затем он занял пост прокурора следственного управления прокуратуры региона, а потом прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области.

С 2006 по 2010 года Иван Макогон проработал прокурором Железнодорожного района Самары. А до недавнего времени он трудился на должности прокурора Промышленного района.

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