Кировскому району Самары назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-26T16:26:19+03:00

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил нового прокурора Кировского района Самары. Им стал Иван Макогон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Иван Макогон начал свою карьеру в органах прокуратуры в 1996 году с должности следователя прокуратуры Куйбышевского района. Затем он занял пост прокурора следственного управления прокуратуры региона, а потом прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области.

С 2006 по 2010 года Иван Макогон проработал прокурором Железнодорожного района Самары. А до недавнего времени он трудился на должности прокурора Промышленного района.