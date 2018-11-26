Уборка идет полным ходом: в Самаре на борьбу со снегом вывели более 200 спецмашин

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-26T17:17:13+03:00

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Коммунальщики Самары активизировали работы по расчистке города от снега. Так, сегодня, 26 ноября, в первой половине дня на улицах города трудились около 275 рабочих и более 150 единиц техники.

- К вечеру понедельника и в ночь на 27 ноября для ликвидации последствий снегопада количество персонала и машин планируется увеличить. При необходимости будут сформированы автопоезда. Также будет организована работа КАМАЗов и погрузчиков для вывоза снега на полигоны, - рассказали в администрации Самары.

Всего сегодня муниципальные предприятия вывели на борьбу со снегом 208 машин и 320 рабочих. Кроме того, улицы продолжают обрабатывать противогололедными материалами. За два дня коммунальщики израсходовали уже 78 тонн пескосоляной смеси и «Бионорда».

Как отмечают в мэрии города, в первую очередь расчищают дороги с интенсивным движением. Уборку снега ведут по всей ширине проезжей части. Сначала снег сметают в прилоток дороги, а потом его вывозят. Также работы ведутся и во дворах.