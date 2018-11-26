В Самаре тепловоз сбил насмерть стрелка ФГУП "Охрана"
В Самаре правоохранители проводят проверку по факту смертельного ЧП на железной дороге. Там на шестом пикете перегона Толевая - Самара под колесами маневрового тепловоза погиб мужчина. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По информации правоохранителей, все случилось утром в воскресенье, 25 ноября. Погибшим оказался 58-летний мужчина. При нем было найдено удостоверение стрелка ФГУП "Охрана".
По предварительной версии, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал ему звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. После удара тело мужчины отбросило с путей.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельсвта и подробности случившегося.