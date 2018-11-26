2018-11-26T18:03:47+03:00
Происшествия

В Самаре тепловоз сбил насмерть стрелка ФГУП "Охрана"

Мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Правоохранители проводят проверку по факту ЧП на железной дорогеПравоохранители проводят проверку по факту ЧП на железной дорогеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре правоохранители проводят проверку по факту смертельного ЧП на железной дороге. Там на шестом пикете перегона Толевая - Самара под колесами маневрового тепловоза погиб мужчина. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По информации правоохранителей, все случилось утром в воскресенье, 25 ноября. Погибшим оказался 58-летний мужчина. При нем было найдено удостоверение стрелка ФГУП "Охрана".

По предварительной версии, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал ему звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. После удара тело мужчины отбросило с путей.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельсвта и подробности случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Его было невозможно заметить": на Антонова-Овсеннко под колесами "Ауди" погиб пожилой мужчина
Это дорожный ад: Из-за снегопада Самара встала в девятибалльных пробках
Уборка идет полным ходом: в Самаре на борьбу со снегом вывели более 200 спецмашин
Кировскому району Самары назначили нового прокурора
Следователи занялись историей с ребенком в Сызрани, которого покусала собака
Уголовник, сидевший за убийство и смертельное ДТП с ребенком, изнасиловал 59-летнюю женщину в Самарской области
В Самарской области до середины недели будут хозяйничать снег и метели
Тольяттинский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по каратэ
В Самаре ищут спонсора, чтобы провести хоккейный матч на площади Куйбышева
Футболист «Крыльев» Башкиров вновь не явился в суд по делу о пьяной езде
После массового отравления детей в самарской школе №81 сменился комбинат питания
"Парься правильно": в Самаре пройдет первый чемпионат области по банному искусству
В Самарской области водитель «Калины» сбил насмерть шедшую по дороге женщину
Разнорабочий из Узбекистана подозревается в совращении 7-летней девочки в Самаре
В Самаре юные спортсмены приняли участие в турнире по восточным единоборствам
Сергей Корниленко поможет в дороге: игрок «Крыльев» подарил свой голос навигатору
В пресс-центре «КП-Самара» расскажут, ждать ли горожанам повышения ипотечных ставок
Житель Самарской области украл рюкзак со 131 тысячью рублей и спрятался от полицейских в бочке
Дмитрий Азаров раскритиковал работу самарского минстроя по ЖК «Ильинская плаза»
«Самара Арена» стала пятой по посещаемости в первом круге РПЛ
В Самаре расселят и снесут четыре аварийных дома
В Самаре в районе Волжского шоссе построят новую дорогу