Это дорожный ад: Из-за снегопада Самара встала в девятибалльных пробках
Вечером в понедельник дороги Самары сковали девятибалльные пробки. Снег сыпал весь день, несмотря на усилия дорожных рабочих, убрать дороги на "отлично" не получилось. Сыграли свою роль и водители, которые не поспешили пееобуваться: сейчас только яндекс зафиксировал по всему городу больше 8 аварий.
- Самара стоит.... Ну что, надо уже готовить зимние машины... А мне еще обратно в Кошелев ехать, - скучают автомобилисты в пробке.
Из-за серьезного ДТП около Ботанического сада стоит все Московское шоссе в сторону выезда из города. В автобусах томятся пассажиры. Горожане вздыхают: и ведь это только еще один из первых дней зимы. По официальной информации сегодня убирать дороги вышли 152 единицы спецтехники и около 300 человек. По прогнозам в снежный плен Самара попала минимум до четверга.