2018-11-26T21:05:55+03:00
Общество

Еще 480 мест: в Кировском районе в 2019 году откроют два новых детсада

Сейчас на объектах на ул. Ташкентская и на ул. Алма-Атинская работы идут в соответствие с графиком
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Здесь будет детский садЗдесь будет детский сад
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В 2019 году в Самаре построят два новых детских садика в Кировском районе. Для них уже приготовлены и расчищены две площадки. Около домов №112, 114, 116 по ул. Ташкентская убрали гаража, вывезли мусор, оградили место для котлована.

- Здесь уже приступили к заливке фундамента. Завершить возведение трехэтажного здания планируют к концу 2019 года, - сообщают в пресс-службе гордаминистрации.

Садик около домов №138 и №142 по ул. Алма-Атинская должен появиться раньше - уже в июле 2019 года. Сейчас здесь также приступили к заливке котлована и вертикальному планированию территории. Всего появится 480 новых мест для детишек района.

Также глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт в школе "46, где в прошлом году треснуло штукатурное покрытие на потолке одного из помещений, где располагались младшие классы. Здоровьем детей решили не рисковать. Сейчас в здании школы стартовали ремонтные работы, их планируют закончить к августу 2019 года.

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