"Вот так вот едешь на охоту, а тут ракета": в тайге случайно нашли ступень самарского "Союза"

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-27T08:26:09+03:00

Охотники, отправляясь в лес, даже не предполагали, что могут найти обломки "инопланетного аппарата"

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На днях охотники обнаружили в тайге ступень ракеты-носителя "Союз", производством которой занимается самарский РКЦ "Прогресс". Свою находку они засняли на видео и выложили на одном из YouTube-каналов.

По словам мужчин, они отдыхали в лесном домике, когда около 10 часов вечера услышали странный шум. На следующий день они отправились на охоту и заметили упавшие в болото обломки "инопланетного аппарата". К слову, при падении ступень ракеты сильно повредила несколько сосен. Эта находка очень взбудоражила мужчин. Они, конечно, испугались, что обломки могут быть радиоактивны или токсичны, но прекращать осмотр все равно не стали.

- Вот так вот едешь по "бетонке" на охоту, а тут ба-бах и на голову упала. И все, - комментирует один из охотников.

Отметим, что ракеты запускают таким образом, чтобы их обломки не падали в жилых зонах, однако бывают такие случаи, когда фрагменты находят недалеко от деревень, а то и вовсе во дворах.