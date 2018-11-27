Банковские карты в общественном транспорте Самары начнут принимать в начале 2019 года
Стали известны относительно точные сроки внедрения системы оплаты банковскими картами в общественном транспорте Самары. Как сообщили в мэрии города, нововведение начнет действовать уже в первом квартале 2019 года.
Как отмечают чиновники, новая система не потребует замены оборудования, его только немного модернизируют — внесут изменения в программное обеспечение. Чтобы оплатить проезд, нужно будет приложить банковскую карту к терминалу кондуктора.
Напомним, что недавно подобную систему ввели и в самарском метро. Однако здесь необходима дополнительная регистрация для пользования сервисом MULTIPASS.
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