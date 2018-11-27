Самарское «Динамо» упустило победу в матче с «Новой генерацией» в чемпионате России по мини-футболу
Встреча в Самаре закончилась со счетом 3:3
Фото: МФК «Динамо Самара»
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Самарское «Динамо» упустило победу на последней минуте в первом матче 8 тура чемпионата страны по мини-футболу. Волжане сыграли вничью с «Новой генерацией» из Сыктывкара. Встреча закончилась со счетом 3:3, два мяча гости забили на 50 минуте.
За самарцев забили Коробейников, Заболонков и Симаков. До последней минуты матча «Динамо» вело 3:1, однако усилиями Семукова и Сосковца «Новая генерация» счет сравняла.
Вторая встреча 8 тура между «Динамо» и «Новой генерацией» пройдет сегодня, 27 ноября, в «МТЛ Арене». Начало встречи – в 18:00.