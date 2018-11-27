2018-11-27T09:51:16+03:00
Общество

Отлов одного бродячего животного обойдется Самарской области в 1,5 тысячи рублей

Эти деньги также пойдут на содержание бездомных кошек и собак
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бездомных кошек и собак будут ловить, а затем отправлять на стерилизацию и передержкуБездомных кошек и собак будут ловить, а затем отправлять на стерилизацию и передержкуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В правительстве Самарской области определили размер расходов на отлов и содержание бездомных животных на 2019 год. Согласно постановлению, опубликованному на сайте регионального кабмина, в следующем году на одну безнадзорную кошку или собаку будут тратить по 1509,26 рублей. Контролировать расходы на отлов животных будет департамент ветеринарии Самарской области.

Напомним, что только в Самаре на отлов и содержание бездомных кошек и собак в 2019 году планируют потратить около 8 млн рублей. Эти деньги заплатят подрядчику, которого выберут по итогам аукциона. На протяжении всего следующего года ему предстоит отловить около 2 тысяч бездомных собак и примерно 50 кошек.

Отметим, что после отлова животных будут помещать в карантин, затем в пункт временного содержания, где их будут стерилизовать и чипировать. После этого животному либо найдут хозяина, либо выпустят обратно в свою среду обитания. Применять эвтаназию к отловленным кошкам и собакам подрядчику будет запрещено. Исключения составляют случаи, когда животные ведут себя агрессивно или неизлечимо больны.

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