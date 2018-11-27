2018-11-27T10:10:18+03:00
Общество

В Самаре из-за жалоб жителей приостановили ремонт сквера на Стара-Загоре

Горожане возмутились, что там начали укладывать плитку в минусовые температуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Иван МошковФото: Иван МошковФото: Twitter.com
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Жители Самары потребовали остановить ремонтные работы в сквере «Болгарский» на улице Стара-Загора, 143. Дело в том, что подрядчик начал демонтаж старого покрытия и укладку новой тротуарной плитки при температуре -5 градусов. Это, по мнению местных жителей, является настоящим преступлением. С просьбой разобраться в ситуации они обратились к первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко.

- Прекратите все работы. Сделайте лучше в строительный сезон 2019 года, - обратился к главе администрации Промышленного района Владимиру Чернышкову вице-мэр города.

Напомним, что в рамках благоустройства в сквере «Болгарский» планировалось обновить тротуарную плитку, а также установить урны и скамейки. Работы должны были завершить в начале декабря.

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