В Самаре разыскивают мужчину в медицинской маске, ограбившего магазин на Гагарина

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-27T10:31:50+03:00

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В Самаре полицейские ведут розыск преступника, который 1 ноября напал на магазин, расположенный на улице Гагарина, 59. Об этом сообщает пресс-служа ГУ МВД по Самарской области.

На «дело» злоумышленник пошел в медицинской маске. После того, как он ограбил торговую точку (что и сколько стало его добычей, не уточняется), мужчина направился за дом № 59 по улице Гагарина в сторону улицу Революционной.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, лицо смуглое.

Одет: серая вязанная шапка с черными, белыми и темно-синими полосами, черная дутая куртка до пояса, серый свитер на замке, синие джинсы, серые ботинки на шнурках. При себе имел черную сумку (кожаная или заменитель).

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении предполагаемого злоумышленника, сообщить об этом в ОП № 9 УМВД России по Самаре по телефонам: 8 (846) 373-73-51, 260-69-95 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).