В подъезде дома на Владимирской мужчина в зеленой куртке снял штаны перед 10-летней девочкой

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-27T10:42:50+03:00

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22 ноября в подъезде дома № 34 по улице Владимирской было совершено преступление. Там неизвестный извращенец напал на 10-летнюю девочку. Произошло все в самый разгар дня - примерно в 15-00.

- Сообщение о преступлении поступило в полицию 24 ноября. По словам заявителя, незнакомец показывал ребенку свои половые органы, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Пострадавшая описала своего обидчика как мужчину лет 30-35. Одет он был куртку темно-зеленого цвета.

На днях правоохранители приняли решение возбудитьв связи со случившемся уголовное дело по факту действий сексуального характера. Расследование и выяснение всех обстоятельства случившегося продолжается. Силовики разыскивают извращенца. Подозреваемых у стражей порядка пока нет.