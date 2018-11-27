Жителям Тольятти расскажут, как понимать современное искусство

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-27T10:46:10+03:00

Лекция на эту тему пройдет в ДК «Тольяттиазот» 7 декабря в 19:00

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В Тольятти 7 декабря пройдет лекция «Как понимать современное искусство». Ее прочитает руководитель отдела современного искусства Тольяттинского художественного музея, художник Александра Щербина.

Послушать ее можно будет в ДК «Тольяттиазот» по адресу: улица Коммунистическая, 12. Начало – в 19:00.

- 20 век - время новых научных открытий и прорывов, катастроф, время поиска новых форм в области искусства. Художник становится одной из ведущих фигур, которая остро откликается на все, что происходит в мире. На лекции будут показаны и объяснены работы художников 20 века, которые в корне изменили все современное искусство, - рассказали организаторы лекции.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте ДК «Тольяттиазот».