2018-11-27T11:13:57+03:00
Происшествия

В Тольятти под колеса иномарки угодил 12-летний школьник

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГИБДД ТольяттиФото: ГИБДД Тольятти
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В понедельник, 26 ноября, примерно в 16:15 на улице Ларина в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Там в районе дома № 98а 47-летний водитель Geely сбил 12-летнего мальчика.

Как сообщают в ГИБДД Тольятти, школьник пересекал проезжую часть в неположенном месте и без сопровождения взрослых. В результате случившегося ребенок получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

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