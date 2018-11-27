В Тольятти под колеса иномарки угодил 12-летний школьник

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-27T11:13:57+03:00

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В понедельник, 26 ноября, примерно в 16:15 на улице Ларина в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Там в районе дома № 98а 47-летний водитель Geely сбил 12-летнего мальчика.

Как сообщают в ГИБДД Тольятти, школьник пересекал проезжую часть в неположенном месте и без сопровождения взрослых. В результате случившегося ребенок получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время полицейские проводят по факту произошедшего проверку.