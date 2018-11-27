В Новокуйбышевске парень избил кирпичом 45-летнюю женщину-водителя "Яндекс.Такси"

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-27T11:30:22+03:00

Подозреваемый бил свою жертву кирпичом по голове в салоне "Хендай Соляриса"

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Чуть больше месяца назад, вечером 25 сентября, у дома № 45 по улице Дзержинского было совершено преступление. Там в салоне автомобиля "Хендай Солярис" неизвестный парень нанес травмы 45-летней женщине-водителю такси "Яндекс".

- У них произошел конфликт и злоумышленник стал бить потерпевшую кирпичом по голове, причинил ей черепно-мозговую травму. Подозреваемого задержал участковый, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Обидчиком таксистки оказался 26-летний парень, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В отношении него 23 ноября возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас правоохранители продолжают расследование. Парень находится под подпиской о невыезде.