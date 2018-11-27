В Новокуйбышевске парень избил кирпичом 45-летнюю женщину-водителя "Яндекс.Такси"
Чуть больше месяца назад, вечером 25 сентября, у дома № 45 по улице Дзержинского было совершено преступление. Там в салоне автомобиля "Хендай Солярис" неизвестный парень нанес травмы 45-летней женщине-водителю такси "Яндекс".
- У них произошел конфликт и злоумышленник стал бить потерпевшую кирпичом по голове, причинил ей черепно-мозговую травму. Подозреваемого задержал участковый, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Обидчиком таксистки оказался 26-летний парень, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В отношении него 23 ноября возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас правоохранители продолжают расследование. Парень находится под подпиской о невыезде.