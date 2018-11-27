Стали известны победители конкурса "Открытка для мамы - 2018" в Самаре

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-27T14:05:49+03:00

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Завершился конкурс "Комсомольской правды-Самара" при поддержке "Парка чудес "Галилео" "Открытка для мамы - 2018". Мы получили более 50 работ от ребят самого разного возраста. А читатели сайта активно голосовали за лучшую из них: побороться было за что, ведь на кону стоял прекрасный приз - путевка в мир открытий в "Парке чудес "Галилео".

И теперь мы готовы подвести итоги. Итак, по билету в "Парк чудес "Галилео" получают следующие наши участники:

1. Анна Серендеева

2. Арсений Романов

3. Сергей Немудров

4. Алина Тимралиева

5. Елена Сызранцева

6. Владимир Онучак

7. Григорий Гиднев

8. Миша Алехин

9. Тимур Гизатулин

10. Софья Уточкина

Ждем победителей на торжественное награждение в среду 28 ноября в 16.00. Не забудьте документ, удостоверяющий вашу личность.