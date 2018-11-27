Россельхозбанк выдал в 2018 году кредитов на 2,268 трлн рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-27T11:39:01+03:00

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АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года.

Группа обеспечивала рост кредитного портфеля, уделяя особое внимание качеству вновь выдаваемых кредитов, как предприятиям из приоритетных отраслей экономики, включая аграрно-промышленный комплекс, так и заемщикам в других отраслях, представляющих для Группы стратегический интерес. Группа формировала устойчивую ресурсную базу в необходимом объеме благодаря развитию продуктов и услуг в области розничного и корпоративного бизнеса. Активная клиентская работа способствовала наращиванию операционного дохода группы.

Кредитный портфель группы за 9 месяцев 2018 года увеличился на 15,2% и составил 2,268 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2017 года на 14,5% и составил 1,838 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2018 года на 18,3% до 429,9 млрд рублей.

Депозиты и остатки на счетах клиентов выросли за 9 месяцев 2018 года на 46,5 млрд рублей (+2,1%) и составили 2,250 трлн рублей. Средства юридических лиц уменьшились на 65,7 млрд рублей (-4,9%) до 1,280 трлн рублей, что объясняется плановым выбытием краткосрочных средств нескольких крупных клиентов в 3-м квартале. При этом депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 112,2 млрд рублей (+13,1%) до 969,8 млрд рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов за 9 месяцев 2018 года возросла с 81,7% до 82,9%. Соотношение кредитов и депозитов на 30 сентября 2018 года составило 100,8%.

Доля средств, привлеченных группой на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах группы за 9 месяцев 2018 года сократилась с 5,3% до 1%. Средства банка России в пассиве группы уменьшились на 7,8% до 19,8 млрд рублей. Чистый процентный доход группы увеличился за 9 месяцев 2018 года на 14,1% – до 55,0 млрд рублей по сравнению с 48,2 млрд рублей. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило в январе-сентябре 2018 года 49,2% против 48,2%.

Чистый убыток группы по итогам 9 месяцев 2018 года составил 9,6 млрд рублей, что ниже убытка за январь-сентябрь 2017 года. Отрицательный финансовый результат связан с формированием дополнительных резервов в рамках структурирования сделок по урегулированию проблемной задолженности.

Собственный капитал группы на конец сентября 2018 года составил 109,7 млрд рублей, что с учетом корректировки в связи с переходом на стандарт МСФО 9 выше уровня начала года на 2,5 млрд рублей (на 2,3%).

Россельхозбанк, являясь опорным банком АПК, по итогам 9 месяцев 2018 года справился с выполнением обязательств по кредитной поддержке агропромышленного комплекса с учетом государственных задач по обеспечению ускоренного импортозамещения и наращиванию экспортного потенциала страны, а также увеличил объемы финансирования других приоритетных отраслей. При этом Банк продолжил работу, направленную на повышение эффективности своей деятельности и качества кредитного портфеля.