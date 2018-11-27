Стали известны даты начала приема заявлений в 1 класс школ Самарской области

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-27T11:48:25+03:00

Прием документов в первые классы учебных заведений начнется не позднее 1 февраля 2019 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Подать документы можно будет через интернет

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В декабре в Самарской области уже начнут принимать заявления от родителей детей, которым предстоит отправиться в первый класс 1 сентября 2019 года.

В Самаре первыми принимать заявления начнут 17 гимназий, лицеев и специализированных школ. Старт приема документов в них намечен на 18 декабря. Остальные учебные заведения столицы 63 региона начнут принимать заявления только 30 января следующего года.

В Тольятти гимназии и лицеи начнут прием заявлений 20 декабря, а все остальные школы — 22 января. Прием документов в учебные заведения Отрадного, Новокуйбышевска, а также Кинель-Черкасского, Богатовского и Волжского районов стартует 23 января. В Кинеле, Жигулевске, а также Кинельском, Ставропольском, Большеглушицком, Большечерниговском, Нефтегорском, Алексеевском, Борском районах документы начнут принимать 24 января.

В Похвистнево, а также Похвистневском, Исаклинском, Камышлинском, Клявлинском, Красноярском, Кошкинском, Елховском, Сергиевском, Челно-Вершинском, Шенталинском районах — 28 января. В Чапаевске, Сызрани, Октябрьске а также Безенчукском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Хворостянском, Сызранском и Шигонском районах — 29 января.

Свои заявления родители должны будут разместить через портал образовательных услуг. Краткую инструкцию и примеры заполнения обращений смотрите тут.