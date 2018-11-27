В Самарской области под сиденьем водителя «одиннадцатой» нашли более 160 г марихуаны

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-27T12:15:41+03:00

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Инспекторы ДПС Безенчукского района случайно выявили водителя, который может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Так, на днях они за нарушение ПДД остановили автомобиль ВАЗ-2111. В ходе опроса автомобилист стал сильно нервничать, что сразу навело полицейских на мысль о наличии у него запрещенных веществ. Отрицать проницательность полицейских мужчина не стал и рассказал, что под пассажирским сиденьем у него хранится марихуана. В дальнейшем экспертиза показала, что автомобилист возил с собой 165,25 граммов запрещенного вещества.

По словам нарушителя — 38-летнего ранее судимого местного жителя, в начале августа он заметил недалеко от поселка дикорастущую коноплю, нарвал ее, а затем спрятал в машине для личного употребления. Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».