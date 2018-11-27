2018-11-27T13:10:37+03:00
Происшествия

В Самарской области женщина на «Калине» влетела в дерево: пострадали два человека

Автомобилистка не справилась с управлением и не смогла удержать машину на дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В понедельник. 26 ноября, примерно в 16:20 на 12 км трассы «Тольятти — Узюково — Димитровград» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 52-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Лада Калина» со стороны села Узюково в направлении Тольятти, не справилась с управлением, вылетела в левый кювет и врезалась в дерево. Удар пришелся на правую сторону легковушки.

В результате происшествия пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля. Их с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24