В Самарской области женщина на «Калине» влетела в дерево: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-27T13:10:37+03:00

Автомобилистка не справилась с управлением и не смогла удержать машину на дороге

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В понедельник. 26 ноября, примерно в 16:20 на 12 км трассы «Тольятти — Узюково — Димитровград» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 52-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Лада Калина» со стороны села Узюково в направлении Тольятти, не справилась с управлением, вылетела в левый кювет и врезалась в дерево. Удар пришелся на правую сторону легковушки.

В результате происшествия пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля. Их с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.