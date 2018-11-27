«Крылья Советов» просматривают двух игроков «Ротора»

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-27T13:15:26+03:00

Денис Якуба (на фото с мячом) может перебраться в "Крылья". Фото: ФК "Ротор"

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» будут просматривать двух игроков волгоградского «Ротора» - Максима Карпова и Дениса Якубу. Первый сейчас находится в Самаре, второй скоро прибудет в расположение «КС», сообщает sportbox.ru.

Защитнику Максиму Карпову 23 года, он принадлежит «Зениту». За «Ротор» Карпов выступает на правах аренды. Денису Якубе 22 года, он играет на позиции опорника. До «Ротора» выступал за краснодарскую «Кубань». У обоих игроков один и тот же агент – Павел Андреев, который участвует в комплектовании «КС».

Кроме «Крыльев» Якубу просматривает еще «Уфа».