Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева вызвана в сборную России на чемпионат Европы-2018

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-27T13:37:52+03:00

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Тренерский штаб сборной России по гандболу во главе с Евгением Трефиловым огласил состав команды, которая отправится на чемпионат Европы-2018 во Францию. В список попала только одна гандболистка «Лады» - разыгрывающая Дарья Дмитриева. Информация об этом опубликована на сайте федерации гандбола России.

Весь состав национальной команды выглядит так:

Вратари: Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка»);

Левые крайние: Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»);

Левые полусредние: Екатерина Баркалова («Кубань»), Анна Сень («Ростов-Дон»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»);

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Ярослава Фролова («Кубань»), Ирина Никитина («Звезда»);

Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе – «Ростов-Дон»):

Правые полусредние: Анна Кочетова, Ирина Снопова (обе – «Астраханочка»), Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);

Правые крайние: Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «Ростов-Дон»).

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря. В первый день наша команда сыграет с хозяйками турнира – сборной Франции. После этого Россия в групповом этапе встретится с Черногорией (2 декабря) и Словенией (4 декабря). Из группы выйдут три лучшие команды.