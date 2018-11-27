Жигулевск может возглавить и.о. руководителя администрации губернатора

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-27T13:43:05+03:00

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Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и.о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности мэра Жигулевска, который пройдет в середине декабря. Об этом стало известно во вторник, 27 ноября, в ходе их рабочей встречи.

По словам главы региона, будущему мэру Жигулевская предстоит реализовать богатый туристический потенциал города. Для этого нужно заняться развитием инфраструктуры, формированием экологической культуры, а также созданием высокотехнологичных производств. Сделать это можно, по мнению губернатора, с помощью жителей и бизнес-сообщества.

- Жигулевск - это совершенно уникальный город. Он полностью расположен в границах нацпарка. Этот город, на мой взгляд, должен стать туристической столицей нашего региона,-отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Холин, в свою очередь, поблагодарил главу региона за предложение и тоже отметил уникальность Жигулевска, в котором сейчас открывается окно возможностей, требующих грамотной реализации.

Напомним, что предыдущий глава Жигулевска Владимир Классен покинул свой пост в конце октября. Он решил уйти по собственному желанию.