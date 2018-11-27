2018-11-27T14:07:36+03:00
Общество

В Самарской области заметили стаю редких караваек, которые не прилетали в регион с 19 века

Птиц обнаружил житель Тольятти в Сусканском заливе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: предоставлено Жигулевским государственным заповедникомФото: предоставлено Жигулевским государственным заповедником
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В Самарской области обнаружили стаю редких птиц караваек. Их заметил житель Тольятти в Сусканском заливе. Мужчина поспешил сфотографировать редких птиц. Об этом сообщает пресс-служба Жигулевского государственного заповедника.

- В Европейской России этот вид встречается в нижнем течении крупных рек, впадающих в Черное, Каспийское и Азовское моря, - рассказывают в заповеднике. - Перелетный вид, зимует в Африке и в Индии, занесен в Красную книгу РФ. Единичные залеты этого вида на территорию нашей области отмечались в XIX веке Модестом Богдановым (1871). Он добывал этих птиц под Сызранью на Волге.

Фото: предоставлено Жигулевским государственным заповедником

Фото: предоставлено Жигулевским государственным заповедником

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