2018-11-27T14:11:54+03:00
Общество

Ипотека в Самаре станет дороже? В декабре эксперты ждут повышения ключевой ставки Центробанка

А вот цены на жилье вряд ли будут расти
Елена СБОРНОВА
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В Самаре могут вырасти ипотечные ставкиВ Самаре могут вырасти ипотечные ставки
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Колебания валютного курса, изменения рыночной коньюктуры и, главное, сентябрьское повышение ключевой ставки Центробанка заставляет банки поднимать ставки по ипотечным кредитам – об этом в пресс-центре «Комсомолки» рассказали приглашенные эксперты. Например, минимальная ставка Сбербанка на приобретение «вторички» выросла с августа до 9,2% (с 8,6%), на строящееся жилье – до 7,5%. Новые санкции, которые нам готовят из-за «дела Скрипалей», падение цен на нефть и, как следствие, ослабление рубля, повлечет, по прогнозам, очередной пересмотр ключевой ставки Центробанка уже в декабре.

- Я думаю, ближайшие два-три месяца еще будут достаточно удачными для того, чтобы взять кредит, особенно на строящееся жилье, - считает директор информационного агентства "Саминвестор" Илья Липкинд. – Что касается цены на жилье – не факт, что мы увидим в следующем году сколько-нибудь заметный рост. Поэтому не факт, что отложив ипотечный кредит на полгода, человек не получит от снижения цены на вторичную недвижимость большую выгоду, чем от ставки. В 2020 году можно ожидать прироста цен: будут сказываться изменения в получении разрешения на строительство. Но рост себестоимости и повышение цен на жилье – немного разные вещи. Если спрос будет снижаться (я думаю, это произойдет по мере удорожания ипотеки), произойдет стагнация продаж.

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